ОАО «Алейский мясокомбинат» в Алтайском крае будет ликвидировано

Процедура банкротства ОАО «Алейский мясокомбинат» в Алтайском крае завершена. Кредиторы предъявили к нему требования на 192,53 млн руб., но смогли получить немногим более десятой части от этой суммы.

Решение арбитражного суда Алтайского края о прекращении процедуры банкротства в ОАО «Алейский мясокомбинат» появилось в картотеке арбитражных дел. В ЕГРЮЛ на основании решения будет внесена запись о ликвидации этого юрлица.

Кредиторы смогли получить от продажи активов только 23,23 млн руб. Ранее сообщалось, что основные активы мясокомбината были проданы барнаульскому ООО ТК АМК примерное за 2,5 млн руб. В том числе, здание мясожирового корпуса и земельный участок.

ОАО «Алейский мясокомбинат» было признано банкротом еще в мае 2014 года. На сайте министерства экономразвития Алтайского края указывается, что это одно из старейших предприятий пищеперерабатывающей промышленности региона, способное выпускать в смену 30 т мяса говядины на кости.