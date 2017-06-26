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Госдума в первом чтении одобрила законопроект о курортном сборе

Главная Экономика
Барнаул
10:25 26 Июня 2017
общество, экономика, туризм, путешествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Госдума РФ приняла в пятницу, 23 июня, в первом чтении законопроект о введении в ряде регионов, в том числе Алтайском крае, пилотного проекта по взиманию платы за пользование курортной инфраструктурой.

Предполагается, что эксперимент будет проводиться с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года на территориях Крыма, Алтайского края, Краснодарского края и Ставропольского края.

Плательщиками взноса станут физические лица, остановившиеся более чем на сутки, в гостинице или ином объекте размещения. Законопроектом определены льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты курортного сбора. Также не являются плательщиками граждане, проживающие на территории эксперимента.

Операторами курортного сбора станут гостиницы и отели, а также индивидуальные предприниматели и физические лица, оказывающие услуги по размещению.

К курортной инфраструктуре, плату за пользование которой предлагается взымать, будут относиться объекты лечебно-оздоровительного, социально-культурного, спортивного и рекреационного назначения, в том числе парки, городские леса, пляжи и набережные, пешеходные зоны и элементы благоустройства.

Согласно документу, субъект РФ сам должен будет обеспечивать расходные обязательства, возникающие в связи с проведением эксперимента.

Курортный сбор вводится в действие законом субъекта РФ. Региональные власти также устанавливают размер курортного сбора, порядок и сроки его уплаты и перечисления в бюджет субъекта РФ. Размер сбора при этом не может составлять более 100 рублей с одного человека за сутки пребывания в гостинице.

Уплата сбора, согласно документу, осуществляется в гостинице, курортный сбор подлежит зачислению в бюджет субъекта РФ.

Согласно проекту ФЗ, курортный сбор не должен превышать 100 рублей за сутки пребывания. В Алтайском крае планируется ограничить эту сумму 30 рублями.

Предполагается, что собранные средства будут направляться исключительно на финансовое обеспечение работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры.

В правительстве региона подчеркивают, что на текущее содержание и развитие курорта Белокуриха необходимо ежегодно направлять не менее 48 млн рублей.

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