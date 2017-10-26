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В Алтайском крае запланировали трехлетний дефицитный бюджет

Главная Экономика
Барнаул
13:18 26 Октября 2017
бюджет, алтай, депутаты
Автор: Sibnovosti.ru
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Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания утвердили в первом чтении проект бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Бюджетный дефицит ежегодно по прогнозу будет составлять около 5 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края, доходы краевого бюджета на 2018  год прогнозируются в сумме 83 млрд 581 млн рублей, расходы - 88 млрд 418 млн рублей. В сравнении с 2017 годом, доходы и расходы казны выросли на 7%. Бюджетный дефицит, таким образом, составляет 4 млрд 837 млн рублей (максимально разрешенный предел бюджетного дефицита составляет 15%, - прим. Sibnovosti.ru). 48 млрд 369 млн рублей казна планирует получить за счет налоговых и неналоговых поступлений, 35 млрд 212 млн рублей – из федерального бюджета.

Напомним, Алтайский край входит в пятерку регионов по наиболее крупным размерам федеральных дотаций, эта пятерка получает 30% от всей суммы дотаций на выравнивание регионов.

Доходы краевого бюджета на 2019 год  запланированы в размере 75 млрд рублей, а расходы составят 80 млрд 617 млн рублей. В 2020 году доходы прогнозируемо составят 79 млрд 846 млн рублей, расходы – 85 млрд 119 млн рублей. Таким образом, в эти годы бюджет Алтайского края также будет дефицитным: чуть более 5 млрд рублей и 5,2 млрд рублей соответственно.   

Фото: flickr.com

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