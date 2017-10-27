СГК предлагает зайти с новой системой расчета тарифов в Барнаул и Рубцовск

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) направила предложение правительству Алтайского края на сумму 9 млрд рублей — они предлагают ввести метод «альтернативной котельной» для расчета тарифов за теплоснабжение в Барнауле и Рубцовске.

Заместитель председателя правительства края Виктор Мещеряков сообщил журналистам, что оба города потребуют в течение ближайших трех лет 9 млрд рублей капвложений. По его словам, СГК предлагают зайти с новой системой расчета тарифов в столицу Алтайского края и ее город-спутник в связи с плохой системой теплоснабжения. Одно из предложений — провести теплотрассу от барнаульской ТЭЦ-2 до Новоалтайска. Мещеряков отметил, что у Барнаула есть проблемы с муниципальными тепловыми сетями, которым по 40-50 лет. Для СГК вложения в энергосистему двух городов могут окупиться за 15 лет.

Пилотным проектом по вводу «альтернативной котельной» на Алтае станет город Рубцовск — за два года СГК инвестирует в проект около 2 млрд рублей на переоснащение Южной тепловой станции.

«Люди будут защищены от бесконтрольного роста тарифов: в одностороннем порядке он не поднимается – это решение трех субъектов: инвестора, муниципалитета и губернатора. Это некая договорная цена, которая будет устанавливаться, постепенно приближаясь к предельной цене. Дальше внутри этого тарифа инвестор видит — каким образом будет возвращать инвестиции в последующие годы. На сегодня эта модель принята, и Рубцовск будет в этом участвовать в пилотном варианте», — сказал Мещеряков.

Алтайский край планирует получить статус ценовой зоны новой модели рынка тепла для Рубцовска 1 января 2019 года.

Закон об «альтернативной котельной» предполагает изменение системы регулирования с переходом от госрегулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению только предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя. Такая предельная цена определяется ценой поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение источника. Если предельный уровень цены на тепловую энергию, устанавливаемый впервые, утвержден ниже уровня цены альтернативной котельной, то он поэтапно доводится до предельного уровня, соответствующего цене альтернативной котельной, в соответствии с однократно утверждаемым графиком. В документе также предусмотрены дополнительные механизмы сглаживания ценовых последствий от перехода на новую модель рынка тепловой энергии.

До июля2017 года государство регулировало все тарифы в сфере теплоснабжения.

OOO «Сибирская генерирующая компания» было создано в 2009 году для управления «Кузбассэнерго» и «Енисейской ТГК», подконтрольными ОАО «СУЭК». Согласно данным базы «СПАРК», 100% долей в СГК принадлежат Siberian Energy Investments Ltd (Кипр), компании, которая контролирует генерирующий бизнес основного владельца СУЭК Андрея Мельниченко.