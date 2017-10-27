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СМИ: Барнаульская сетевая компания изменила состав владельцев

Главная Экономика
Барнаул
11:54 27 Октября 2017
бизнес, экономика, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В структуре владельцев Барнаульской сетевой компании (БСК) произошли изменения. Издание «Интерфакс-Сибирь» сообщает, что в состав акционеров предприятия вошли сын и бизнес-партнеры известного алтайского предпринимателя Анатолия Банных, который погиб во время крушения вертолета Robinson над Телецким озером в феврале текущего года.

При этом БСК увеличила уставный капитал с 1 млн до 4,1 млн рублей. По данным аналитической системы «СПАРК», Максим Банных получил 19,51% акций компании, Андрей Голяшкин — 19,51%, Андрей Козлов — 17,07%. Свое участие в компании сохранили Олег Коршунов (19,51%), гендиректор БСК Сергей Портнягин и Сергей Розбах (их доли снижены до 12,2%).

БСК — территориальная сетевая компания Барнаула, образована в 2006 году в результате реорганизации ОАО «Барнаульская горэлектросеть». Обеспечивает электроснабжением потребителей Барнаула. Ранее сообщалось, что компания инвестирует в развитие сетевого и распределительного хозяйства Барнаула до 2019 года более 1 млрд рублей. Средства пойдут в том числе на строительство новых энергообъектов в районах, где ведется активная жилищная застройка.

По данным портала altapress.ru, БСК является владельцем долей в компаниях «Алтайавиа», «Алтай Виладж», «Бийский котельный завод». Компания также являлась арендатором лесных участков в Республике Алтай. Кроме того, БСК заключила договор водопользования участком озера Телецкое на 20 лет, в том числе, для использования акватории водного объекта для рекреационных целей.

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