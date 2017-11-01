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На газификацию поселка в Алтайском крае направили 50 млн рублей

Главная Экономика
Барнаул
09:15 1 Ноября 2017
бизнес, экономика, газ, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В селе Советское, которое расположено в восточной части Алтайского края,  ввели в эксплуатацию газопровод протяженностью 27,5 км. Стоимость работ составила 47,8 млн рублей, средства направлены из бюджетов всех уровней, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Потребителями природного газа в поселке стали 1400 семей.

По словам главы администрации Советского района Александра Полковникова, в настоящее время ведется строительство межпоселкового газопровода, который обеспечит подачу газа в села Красный Яр и Шульгинка.

Газификация Советского района началась в 2009 году. На территории района построено 64 км газопроводов, от которых газифицированы семь котельных различной мощности и форм собственности.

Ранее сообщалось, что «Газпром» планирует к 2020 году построить в Алтайском крае газопровод-отвод и межпоселковые газопроводы общей протяженностью 410 км, а также газораспределительную станцию. Это позволит газифицировать 27 населенных пунктов в Алтайском, Бийском, Кытмановском, Ребрихинском, Смоленском, Советском и Троицком районах края. Администрация региона, в свою очередь, обеспечит строительство около 228 км внутрипоселковых сетей, подготовит к приему газа 4,7 тыс. квартир и домовладений, 45 котельных. Суммарный объем инвестиций компании и региона на реализацию программы оценивается в 6,5 млрд руб.

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