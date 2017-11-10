Алтайский край получил первый транш от ФРМ на реконструкцию дороги в Заринске

Фонд развития моногородов (ФРМ) перечислил первый транш субсидии на софинансирование расходов по реконструкции автодороги в моногороде Заринске Алтайского края. Сумма составила 7,3 млн рублей. Всего ФРМ перечислит региону почти 50 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития региона.

«Реконструировать дорогу на улице Промышленная необходимо для развития моногорода и реализации крупного инвестпроекта — строительства кожзавода стоимостью более 1,6 млрд рублей. Плановые работы по реконструкции в 2017 году выполнены в полном объеме — уложили нижний слой дорожного покрытия, на отдельных участках установили бордюры», — говорится в релизе.

Завершение работ и ввод дороги в эксплуатацию намечены на третий квартал 2018 года.

В Заринске проживают 47 тыс. человек. В моногороде ведется строительство площадки для завода «Русская Кожа» с запланированными инвестициями более 1 млрд рублей.