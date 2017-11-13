Один из старейших алтайских банков прекращает свою работу

АО «Народный земельно-промышленный банк» направило заявление в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности по причине присоединения к другому юрлицу.

Как говорится в сообщении банка, это произошло 8 ноября. Издание «Коммерсантъ-Сибирь» отмечает, что «Народный земельно-промышленный банк» при присоединении к АО КБ «ФорБанк» изменяет свои реквизиты на все счета, депозиты, вклады клиентов.

Руководство банков приняло решение о слиянии, чтобы укрепить финансовые активы и позиции перед Центробанком, то есть избежать таким образом отзыва лицензии, что коснулось многих российских банков, считают эксперты.

АО «АКБ «Народный Земельно-Промышленный Банк» ориентирован преимущественно на обслуживание корпоративных клиентов. Ядром клиентской базы, предположительно, являются компании, подконтрольные владельцам банка. В составе базы фондирования значительные доли формируют собственный капитал и остатки на счетах предприятий. Банк подконтролен холдингу НПК «Алтай», компании которого специализируются в основном на фармацевтике и производстве биодобавок.

По величине активов, согласно данным РИА «Рейтинг», на 1 сентября «Народный земельно-промышленный банк» занимал 509-е место в банковской системе РФ с активами в размере 640 млн рублей, «Форбанк» — 247-е место с активами в размере 7,4 млрд рублей.