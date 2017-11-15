«Линхардт-Алтай» запускает вторую линию производства упаковки для фармпродукции

Совместное предприятие России, Германии и Австрии «Линхардт-Алтай» запускает в Бийске вторую линию по производству алюминиевых туб, предназначенных для применения в пищевой, перерабатывающей, фармацевтический и косметической промышленности. Общий объем инвестиций в расширение производства составил 101 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Объем производства компании «Линхард-Алтай» за январь - октябрь 2017 составил 153,7 млн рублей. С запуском новой линии предприятие планирует выйти в 2018 году на объем производства 346 млн рублей. Предполагаемое число сотрудников в 2018 году составит 110 человек, а к 2019 году — 120-150 человек.

«Мощность тубной линии в первый год работы составит порядка 30 млн туб в год, в дальнейшем она увеличится до 40-50 млн туб. Это позволит нам расширить ассортимент выпускаемой упаковки. Если ранее мы производили тубы диаметром 12-25 мм, а типография ограничивалась четырьмя цветами, то теперь мы сможем выпускать тубы диаметром 25-40 мм с возможностью нанесения 6-цветной печати», — сообщил генеральный директор компании Павел Шерстнев.

В региональном управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям отмечают, что главное преимущество «Линхард-Алтай» – использование передовых технологий. Изготавливают и поставляют оборудование из Германии. При этом много деталей для оборудования, по согласованию с немецкими партнерами, заказывают на металлообрабатывающих предприятиях Бийска.

Поставки продукции осуществляются по всей стране («Фармстандарт», «Синтез», «Зеленая дубрава», Тульская фармацевтическая фабрика).

В дальнейшем компания рассчитывает на реализацию еще одного инвестиционного проекта — ввод в эксплуатацию новых мощностей аэрозольных баллонов.

Фото с сайта linhardt.ru