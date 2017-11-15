15 ноября
Барнаул
погода -5 °C
курсы валют
59.62
 
€ 69.68
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

«Линхардт-Алтай» запускает вторую линию производства упаковки для фармпродукции

Главная Экономика
Барнаул
11:04 15 Ноября 2017
производство, металлургия, промышленность
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Совместное предприятие России, Германии и Австрии «Линхардт-Алтай» запускает в Бийске вторую линию по производству алюминиевых туб, предназначенных для применения в пищевой, перерабатывающей, фармацевтический и косметической промышленности. Общий объем инвестиций в расширение производства составил 101 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Объем производства компании «Линхард-Алтай» за январь - октябрь 2017 составил 153,7 млн рублей. С запуском новой линии предприятие планирует выйти в 2018 году на объем производства 346 млн рублей. Предполагаемое число сотрудников в 2018 году составит 110 человек, а к 2019 году — 120-150 человек.

«Мощность тубной линии в первый год работы составит порядка 30 млн туб в год, в дальнейшем она увеличится до 40-50 млн туб. Это позволит нам расширить ассортимент выпускаемой упаковки. Если ранее мы производили тубы диаметром 12-25 мм, а типография ограничивалась четырьмя цветами, то теперь мы сможем выпускать тубы диаметром 25-40 мм с возможностью нанесения 6-цветной печати», — сообщил генеральный директор компании Павел Шерстнев.

В региональном управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям отмечают, что главное преимущество «Линхард-Алтай» – использование передовых технологий. Изготавливают и поставляют оборудование из Германии. При этом много деталей для оборудования, по согласованию с немецкими партнерами, заказывают на металлообрабатывающих предприятиях Бийска.

Поставки продукции осуществляются по всей стране («Фармстандарт», «Синтез», «Зеленая дубрава», Тульская фармацевтическая фабрика).

В дальнейшем компания рассчитывает на реализацию еще одного инвестиционного проекта — ввод в эксплуатацию новых мощностей аэрозольных баллонов.

Фото с сайта linhardt.ru

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Барнаула: Один из старейших алтайских банков прекращает свою работу

Один из старейших алтайских банков прекращает свою работу

13 Ноября 2017 г.
АО «АКБ «Народный Земельно-Промышленный Банк» ориентирован на обслуживание корпоративных клиентов
Новости Барнаула: Алтайский край получил первый транш от ФРМ на реконструкцию дороги в Заринске

Алтайский край получил первый транш от ФРМ на реконструкцию дороги в Заринске

10 Ноября 2017 г.
Завершение работ и ввод дороги в эксплуатацию намечены на третий квартал 2018 года
Новости Барнаула: На газификацию поселка в Алтайском крае направили 50 млн рублей

На газификацию поселка в Алтайском крае направили 50 млн рублей

1 Ноября 2017 г.
Потребителями природного газа в поселке стали 1,4 тыс. семей
Новости Барнаула: СМИ: Барнаульская сетевая компания изменила состав владельцев

СМИ: Барнаульская сетевая компания изменила состав владельцев

27 Октября 2017 г.
БСК — территориальная сетевая компания Барнаула
Новости Барнаула: СГК предлагает зайти с новой системой расчета тарифов в Барнаул и Рубцовск

СГК предлагает зайти с новой системой расчета тарифов в Барнаул и Рубцовск

27 Октября 2017 г.
Пилотным проектом по вводу «альтернативной котельной» на Алтае станет город Рубцовск
Новости Барнаула: В Алтайском крае запланировали трехлетний дефицитный бюджет

В Алтайском крае запланировали трехлетний дефицитный бюджет

26 Октября 2017 г.
По прогнозам, ежегодно бюджетный дефицит будет составлять около 5 млрд
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: Эксперты выяснили, где живут самые бедные сибирские ученые

Эксперты выяснили, где живут самые бедные сибирские ученые

13 Ноября 2017 г.
Минимальная зарплата сибирского ученого составляет 20 тыс. рублей
Новости Барнаула: Глава Алтайского края попросит Дмитрия Медведева продлить долги аграриям

Глава Алтайского края попросит Дмитрия Медведева продлить долги аграриям

13 Ноября 2017 г.
Суммы кредитов аграриев региона достигли 2,2 млрд
Новости Барнаула: РЖД вложит 850 млн рублей в строительство санатория в Белокурихе

РЖД вложит 850 млн рублей в строительство санатория в Белокурихе

13 Ноября 2017 г.
Строительство нового санатория завершится не позднее 2020 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.