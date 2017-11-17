В Республике Алтай власти готовы потратить 3,6 млн рублей на борьбу с волками

В Республике Алтай власти готовы в 2018 году потратить 3,6 млн рублей на борьбу с разросшейся популяцией волков, терроризирующих отдаленные села региона.

«Особенно остро проблема стоит в Улаганском, Онгудайском, Кош-Агачском, Шебалинском районах. И сельхозтоваропроизводители, и обычные фермеры жалуется на уничтожение волками скота. Совсем недавно в одном из хозяйств за ночь волки задрали восемь овец. Для решения этой проблемы нужны дополнительные меры», — цитируются в сообщении пресс-службы слова главы региона Александра Бердникова.

В этом году на премирование охотников, занимающихся уничтожением волков, будет дополнительно выделено из бюджета еще 1 млн рублей, а в бюджет следующего года будет заложена вдвое большая сумма — 3,6 млн рублей.

Кроме того, принято решение о введении специальных сотрудников в комитете по охране окружающей среды — волчатников, которые будут заниматься охотой на волков на постоянной, профессиональной основе.

В Горном Алтае регулярно организовываются облавные охоты на волка с привлечением местных жителей. По данным республиканского комитета по охране животного мира, численность опасного хищника за последние 5 лет сократилась, но незначительно.

Охотникам за уничтожение волков выплачивается денежная премия в размере 3 тыс. рублей за голову. В прошлом году охотникам-волчатникам было выплачено 1,8 млн рублей за 600 отстрелянных волков.