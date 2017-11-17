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СК проверит «Алтаймяспром» после сообщений о долгах по зарплате

Главная Экономика
Барнаул
12:28 17 Ноября 2017
происшествия, забастовки и митинги, зарплата
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Работники предприятия «Алтаймясопром» в селе Лушниково в Тальменском районе Алтая объявили забастовку и не вышли на работу. Как передают «Вести-Алтай», сотрудникам откормочного цеха и репродуктора заработную плату и премии не выплачивают уже за три месяца (август, сентябрь и октябрь 2017 года). Информацию проверяют сотрудники правоохранительных органов, сообщает пресс-центр регионального следственного управления СК РФ.

«Около ста сотрудников предприятия вынуждены отказаться выполнять свои обязанности и выходить на работу. По данному сообщению руководством следственного управления дано указание на организацию доследственной проверки и незамедлительного выяснения всех обстоятельств», — говорится в сообщении.

Кроме того, в следственном отделе по ЗАТО «Сибирский» будет организован личный прием работников предприятия, чьи трудовые права нарушены.

Отметим, летом 2016 года уже появлялись сообщения о задержках зарплаты. 300 работников свиноводческого комплекса смогли добиться выплаты в общей сложности 6,2 млн рублей долга после вмешательства прокуратуры. Руководитель компании при этом был привлечен к административной ответственности.

ООО «Алтаймясопром» зарегистрировано в Алтайском крае в 2008 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка в 2016 году — 887,7 млн руб. (в 2015 году — 1,2 млрд руб.), чистый убыток — 834,8 млн руб. Долгосрочные и краткосрочные обязательства — 9,7 млрд руб. Совладельцы: бывший владелец ООО «Кузбассмясопром» и собственник АО «УК Кем-ойл» Александр Юган (83%), бывший совладелец «Красмясопром» Борис Панов (9%) и гендиректор НКО Союз «Россвинпром» Валерий Шарнин (8%).

Строительство свинокомплекса началось в 2012 году. Проект реализуется в рамках краевой программы комплексного развития Алтайского Приобья. В составе комплекса: комбикормовый завод мощностью 162 тыс. т в год, элеватор хранения зернового сырья на 50 тыс. т, две свинофермы, мясохладобойня. В 2014 году финансирование проекта было приостановлено.

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