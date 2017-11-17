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Станция очистки сточных вод в Барнауле будет построена до конца года

Главная Экономика
Барнаул
13:09 17 Ноября 2017
вода, экономика, река, туризм
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Станция по очистке сточных вод в историческом центре Барнаула будет введена в эксплуатацию до конца 2017 года, сообщает пресс-центр мэрии города. Сметная стоимость объекта — 275,7 млн рублей.

«В исторической части города в рамках реализации проекта туристско-рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской город» возвели новую газовую котельную, построили ливневки и другие коммуникации. Важное звено этой цепи объектов - станция по очистке стоков, поступающих в реку Барнаулку. Сюда будут попадать сточные воды с проспекта Ленина, улиц Мало-Тобольской и Льва Толстого. Они пройдут тройную степень очистки, сложный процесс практически полностью автоматизирован и не требует постоянного нахождения на станции персонала», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ливневые стоки с улиц, включенных в территорию туристического кластера, будут собираться в дождеприемные колодцы и по построенным в 2016-2017 годах закрытым сетям ливневой канализации поступать в накопительные резервуары очистных сооружений для последующей очистки.

На диспетчерский пункт будут подаваться сигналы о состоянии оборудования станции очистки сточных вод, пожарной сигнализации, несанкционированного появления посторонних в здании и т.п. Плановый контроль и осмотр будут осуществлять выездные бригады.

По данным властей, подобных объектов нет в городах Сибири. Аналогичный проект применялся при строительстве очистных сооружений в Сочи в период подготовки к Олимпийским играм.

Ранее сообщалось, что создание туристического кластера «Барнаул — горнозаводской город» проходит в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма до 2018 года». Кластер создается за счет государственных и частных инвестиций, его проектная стоимость оценивается в 4,4 млрд рублей.

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