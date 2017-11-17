Новоалтайск получит статус ТОСЭР

Новоалтайск может получить статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Соответствующая заявка одобрена в Минэкономразвития РФ.

Как сообщает в пятницу пресс-служба правительства Алтайского края, создание территории опережающего развития в Новоалтайске даст возможность привлечь дополнительные ресурсы федерального центра на создание новых производств.

В сообщении пресс-службы уточняется, что на сегодня семь инвесторов намерены разместить либо расширить свои производства на территории Новоалтайска. Предварительные расчеты показывают, что реализация этих проектов пополнит бюджет на 1,4 млрд рублей за период функционирования ТОСЭР. Одним из результатов создания новых предприятий в Новоалтайске станет организация более 900 рабочих мест.

Территория опережающего развития (ТОСЭР) — экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями в России, создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае рассчитывают на создание ТОСЭР в двух городах: Новоалтайске — городе с населением 73 тыс. человек, с главным предприятием «Алтайвагон», занимающимся строительством железнодорожных грузовых вагонов. На территории города ведется создание индустриального парка «Новоалтайск Южный» с запланированным объемом инвестиций в 16 млрд рублей — здесь уже действует распределительный центр одного из крупнейших в Сибирском федеральном округе продуктовых ритейлеров «Мария-Ра».

Также в регионе рассчитывают на создание ТОР в Заринске — городе с 47 тыс. жителей, градообразующим предприятием которого является «Алтай-Кокс», производящий кокс и химическую продукцию.