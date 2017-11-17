Глава Горного Алтая займет безработных вязанием

Глава Республики Алтай Александр Бердников направит 19 млн рублей на программу занятости населения на дому – зимой жителям Горного Алтая купят электропрялки, чтобы вязать одежду на продажу в другие регионы.

Как пояснили в пресс-службе правительства Республики Алтай, программу самозанятости населения планируется запустить в конце 2017 года. Выбраны два пилотных региона – Усть-Канский и Онгудайский. В Онгудайском районе работает Центр народных промыслов, на базе которых будут обучать вязанию тех, кто вязать не умеет.

По словам Александра Бердникова, уже достигнуты договоренности с Кузбассом и Якутией, которые будут закупать у алтайцев вязаные шерстяные вещи – перчатки, носки, подшлемники и так далее.

- В сельской местности необходимое сырье есть практически у всех, потому что овец разводят подавляющее большинство жителей. Особенно это касается отдаленных высокогорных районов, отметили в пресс-службе республиканского правительства.

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