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ПГК построит вагоноремонтное предприятие в Алтайском крае

Главная Экономика
Барнаул
17:18 19 Декабря 2018
предприятие, вагоны, компания
Автор: Sibnovosti.ru
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«Первая грузовая компания» (ПГК) построит на железнодорожной станции Заринская в Алтайском крае вагоноремонтное предприятие (ВРП). Объем инвестиций в проект составит 182 млн руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Развитие собственных вагоноремонтных мощностей компании ведет к снижению зависимости от колебаний рынка вагоноремонта, улучшает обеспечение исправным подвижным составом клиентов ПГК. Открытие нового ВРП повысит качество эксплуатационной работы парка грузовых вагонов в Сибири и сократит время нахождения вагонов вне перевозочного процесса», - приводит сайт компании слова гендиректора ПГК Александра Сапронова.

ПГК рассчитывает запустить ВРП в эксплуатацию в 2021 году. В настоящее время компании на Заринской принадлежит участок текущего отцепочного ремонта. Его производственная мощность – до 3,6 тыс. вагонов в год.

Фото: сайт АО «Первая грузовая компания»

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