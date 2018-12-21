Сибирские регионы улучшили позиции в туристическом рейтинге

Число сибирских регионов в топ-20 Национального туристического рейтинга по итогам 2018 года не изменилось по сравнению с 2017-м. Но их позиции, в целом, улучшились, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Рейтинг ежегодно составляют центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России». Он учитывает 10 критериев. В их числе, уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, доходность отрасли туризма и гостеприимства, популярность региона у иностранцев, криминогенная обстановка и др.

Лучшим в топ-20 из сибирских регионов вновь оказался Алтайский край. По сравнению с 2017 годом он поднялся с седьмого места (88,7 балла) на шестое (92,5 балла). Новосибирская область поднялась с 20-го места (73,6 балла) на 17-е (81,1 балла). Иркутская область осталась на 13-й строчке, но ее оценка увеличилась с 80,3 до 83,8 балла.

Лидер рейтинга по итогам 2018 года сменился. На первое место вышла Москва, обойдя Краснодарский край. На третьем месте по-прежнему Московская область. А Республика Крым уступила четвертую позицию, пропустив Санкт-Петербург.

Фото: официальный сайт города Белокуриха