Бийские трамваи катятся к банкротству

Федеральная налоговая служба (ФНС) добивается банкротства бийского МУП «Трамвайное управление», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Это следует из итогов собрания кредиторов муниципального предприятия, обеспечивающего трамвайное движение во втором по величине городе Алтайского края.

Собрание кредиторов состоялось сегодня. Собственно, в нем участвовал только один кредитор – ФНС. На налоговую службу приходится 100% задолженности МУП (13 млн руб.). Согласно протоколу собрания, управление муниципальным имуществом (УМИ) Бийска предложило обратиться в арбитражный суд с ходатайством о введении на предприятии внешнего управления.

«Ранее в адрес ФНС России и внешнего управляющего УМИ Администрации г. Бийска направлялось соответствующее ходатайство с предложением плана внешнего управления, а также с обоснованием своей позиции», - приводится в протоколе аргумент городских властей.

Тем не менее, представитель ФНС проголосовал за введение конкурсного производства.

Трамвайное движение было открыто в Бийске в 1960 году. На сайте «Трамвайного управления» указано около полутора десятков действующих сегодня маршрутов. По данным «Википедии», на январь 2019 года в парке предприятия насчитывалось около 90 вагонов. За первую половину 2018 года они перевезли 4,6 млн пассажиров при населении города 211 тыс. человек.

«Трамвай городу необходим на его перспективу, на его дальнейшее развитие», - заявил осенью прошлого года местным СМИ мэр Бийска Александр Студеникин.

Процедуру наблюдения в МУП арбитраж ввел в декабре 2018 года. Отчет о ее итогах суд заслушает 3 июня 2019 года.

Фото: страница «Бийский Трамвай» в соцсети «ВКонтакте»