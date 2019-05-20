20 мая
Барнаул
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

Алтайский край может выкупить «Иткульский спиртзавод»

Главная Экономика
Барнаул
17:26 20 Мая 2019
завод, губернатор, производство
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

ОАО «Иткульский спиртзавод» может перейти в собственность Алтайского края, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Такой вариант вывода предприятия из кризиса не исключил губернатор Виктор Томенко.

Ситуация на «Иткульском спиртзаводе» стала предметом обсуждения на сегодняшнем совещании главы региона с членами краевого правительства.

«Нас интересует эта ситуация с двух сторон. Первая – это рабочие места для 400 человек… Вторая – это доходы краевого бюджета. Это два или два с половиной миллиарда рублей в зависимости от объемов производства подакцизной продукции», - процитировал Виктора Томенко официальный сайт Алтайского края.

Как писали Sibnovosti.ru, завод работает в алтайском селе Соколово с 1868 года. По собственным данным, в 2017 году он выпустил 1,19 тыс. дал водки. Это 11,5% всего объема водки, произведенной в Сибирском федеральном округе, 80,7% - в Алтайском крае. Предприятие входит в группу «Кристалл-Лефортово». Финансовые проблемы у «Иткульского спиртзавода» возникли из-за ее банкротства. Только после вмешательства прокуратуры в середине марта 2019 года предприятие погасило долги перед работниками.

Губернатор Томенко поручил сразу нескольким краевым министерствам и ведомствам изучить возможность выкупа имущественного комплекса предприятия «алтайским бизнесом или в собственность края».

Фото: сайт ОАО «Иткульский спиртзавод»


На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Барнаула: Бийские трамваи катятся к банкротству

Бийские трамваи катятся к банкротству

13 Мая 2019 г.
Налоговики настаивают на конкурсном производстве в МУП «Трамвайное управление»
Новости Барнаула: Барнаул и Бийск получат по крупному спортивному комплексу

Барнаул и Бийск получат по крупному спортивному комплексу

9 Апреля 2019 г.
Средства на строительство в регион поступят по проекту «Спорт – норма жизни»
Новости Барнаула: Власти алтайской Белокурихи предложили снизить курортный сбор

Власти алтайской Белокурихи предложили снизить курортный сбор

4 Апреля 2019 г.
Они отметили снижение турпотока в город-курорт
Новости Барнаула: Radisson Hotel Group приглашают построить гостиницу в Барнауле

Radisson Hotel Group приглашают построить гостиницу в Барнауле

29 Марта 2019 г.
Пока в Алтайском крае нет отелей международных брендов
Новости Барнаула: На Алтае вновь признали целесообразной приватизацию крупного тепличного комплекса

На Алтае вновь признали целесообразной приватизацию крупного тепличного комплекса

26 Марта 2019 г.
Новые торги по продаже акций «Индустриального» могут быть объявлены в этом году
Новости Барнаула: «Иткульский спиртзавод» рассчитался с работниками

«Иткульский спиртзавод» рассчитался с работниками

11 Марта 2019 г.
Предприятие погасило долги по зарплате в размере 6,4 млн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356