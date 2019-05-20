Алтайский край может выкупить «Иткульский спиртзавод»

ОАО «Иткульский спиртзавод» может перейти в собственность Алтайского края, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Такой вариант вывода предприятия из кризиса не исключил губернатор Виктор Томенко.

Ситуация на «Иткульском спиртзаводе» стала предметом обсуждения на сегодняшнем совещании главы региона с членами краевого правительства.

«Нас интересует эта ситуация с двух сторон. Первая – это рабочие места для 400 человек… Вторая – это доходы краевого бюджета. Это два или два с половиной миллиарда рублей в зависимости от объемов производства подакцизной продукции», - процитировал Виктора Томенко официальный сайт Алтайского края.

Как писали Sibnovosti.ru, завод работает в алтайском селе Соколово с 1868 года. По собственным данным, в 2017 году он выпустил 1,19 тыс. дал водки. Это 11,5% всего объема водки, произведенной в Сибирском федеральном округе, 80,7% - в Алтайском крае. Предприятие входит в группу «Кристалл-Лефортово». Финансовые проблемы у «Иткульского спиртзавода» возникли из-за ее банкротства. Только после вмешательства прокуратуры в середине марта 2019 года предприятие погасило долги перед работниками.

Губернатор Томенко поручил сразу нескольким краевым министерствам и ведомствам изучить возможность выкупа имущественного комплекса предприятия «алтайским бизнесом или в собственность края».

Фото: сайт ОАО «Иткульский спиртзавод»