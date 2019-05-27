«Алтаймясопром» стоит миллиарды

Основной комплекс имущества некогда одного из лидеров животноводческой отрасли Алтайского края – ООО «Алтаймясопром» – оценен в 2,02 млрд руб. (с НДС). Он находится в залоге у Внешэкономбанка, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Московское ООО «Центр независимой экспертизы собственности» подготовило отчет об оценке активов для организации их предстоящей продажи. Результат его работы опубликовал арбитражный управляющий Антон Сычев.

Как сообщали Sibnovosti.ru, строительство крупнейшего животноводческого комплекса в Тальменском районе «Алтаймясопром» начал в 2010 году. В августе 2012 года после запуска первой очереди сообщалось, что в проект уже вложено 6,6 млрд руб. Но в феврале 2018 года компания была признана банкротом.

В январе этого года глава Тальменского района Сергей Самсоненко сообщал о том, что арендатором свиноводческого комплекса «Алтаймясопрома» стала фирма «Митпром».

Фото: отчет об оценке ООО «Центр независимой экспертизы собственности»