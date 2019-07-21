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Алтайский край получит 34 млрд рублей на нацпроект «Демография»

Главная Экономика
Барнаул
15:35 21 Июля 2019
дети, рождение, проект
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
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Алтайский край в рамках национального проекта «Демография» получит 34 млрд рублей в течение шести лет. В регионе нацпроект реализуют с помощью краевых проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» и «Старшее поколение». Уже в этом году поступят первые 6 млрд.

В частности, ежемесячная выплата при рождении или усыновлении первого, третьего и последующих детей составляет 9,8 тысяч рублей. Она предоставляется до достижении детьми трех лет.

Отметим, что общий бюджет национального проекта «Демография» в России составляет 3,1 трлн рублей. Сроки проекта - с 2019 по 2024 года.

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