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Алтайский край и Омская область получат трансферты на закупку медизделий

Главная Экономика
Барнаул
11:52 24 Июля 2019
распоряжение, правительство, медицина
Автор: Sibnovosti.ru
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Четыре российских региона получат трансферты из федерального бюджета на приобретение медицинских изделий. В их числе Алтайский край и Омская область, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Речь в нем идет о выделении в общей сложности 1,22 млрд руб. Средства предоставляются «в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, принимаемых при реализации мероприятий по приобретению медицинских изделий для оснащения медицинских организаций».

В частности, Алтайский край должен получить 299,9 млн руб. Омская область – 177 млн руб.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в феврале этого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении субсидий регионам на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в 2019-2021 годы. В их числе, шесть объектов в регионах Сибирского федерального округа: хирургический корпус Томского областного онкологического диспансера, перинатальный центр при областной клинической больнице в Новосибирске, многопрофильная больница в кузбасском Междуреченске и др.

Фото: pixabay.com

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