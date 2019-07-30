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Алтайскому краю нужно 1,3 млрд рублей на хирургический корпус

Главная Экономика
Барнаул
16:48 30 Июля 2019
врач, министр, средства
Автор: Sibnovosti.ru
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Алтайский край может получить федеральные средства на строительство хирургического корпуса регионального клинического центра охраны материнства и детства в 2020 году. Поддержку региону в этом пообещал министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Эта проблема обсуждалась в ходе визита министра в Алтайский край. Он посетил Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства, расположенный в Барнауле.

«Мы планируем строительство хирургического корпуса, который позволит повысить качество оказания медпомощи детям, улучшить хирургическую помощь, открыть новые хирургические отделения. Сейчас у нас нет такой службы как детская нейрохирургия, планируем это сделать. Часть отделений находится во взрослых учреждениях - мы планируем забрать их на свою базу», - процитировал официальный сайт региона главврача центра Константина Смирнова.

Проект корпуса уже разработан и ждет заключения госэкспертизы. По данным властей региона, он предполагает строительство восьмиэтажного корпуса на 165 коек с семью хирургическими отделениями. При софинансировании из краевого бюджета необходимы федеральные инвестиции в размере 1,3 млрд руб.

«Министр труда и соцзащиты России рекомендовал ускорить подготовительную работу, чтобы войти в нацпроект «Здравоохранение» уже в 2020 году, а также пообещал оказать необходимое содействие», - отметили в пресс-службе краевого правительства.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в феврале 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении субсидий регионам на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в 2019-2021 годы. В частности, Алтайскому краю - 280 млн руб. на реконструкцию туберкулезной больницы №1 в Новоалтайске. Кроме того, по июльскому распоряжению федерального правительства Алтайский край должен получить 300 млн руб. на приобретение медицинских изделий.

Фото: Евгений Налимов/официальный сайт Алтайского края

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