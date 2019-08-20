Группа «Горкунов» взяла в аренду тепличный комплекс на Алтае

Новосибирский тепличный комплекс «Толмачевский» приступил к подготовке к культурообороту теплиц хозяйства «Индустриальный» в Барнауле. «Толмачевский», входящий в группу «Горкунов», взял комплекс ОАО «Индустриальный» в аренду, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным министерства сельского хозяйства Алтайского края, договор аренды бы заключен 14 августа. Перспективы «Индустриального» обсуждались на оперативном совещании в правительстве региона 19 августа.

«Имущественный комплекс тепличного комбината «Индустриальный» будет находиться в аренде до проведения торгов с целью передачи имущества новому собственнику», - сообщил официальный сайт региона по итогам совещания.

Ранее гендиректор «Толмачевского» Андрей Седунов говорил о том, что «Горкунов» планирует в 2019 году вложить 233 млн руб. в модернизацию производства на алтайском предприятии.

Принадлежащее Алтайскому краю ОАО «Индустриальный», по собственным данным, является самым крупным тепличным предприятием Сибири. Оно располагает 25,65 га теплиц и производит более 10 тыс. т овощей в год.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в декабре прошлого года группа «Горкунов» ввела в строй под Новосибирском вторую очередь тепличного комбината «Толмачевский» площадью 8,4 га. Ее стоимость составила 1,8 млрд руб. Кроме того, в состав группы входит тепличный комбинат «Новосибирский».

Фото: сайт ОАО «Индустриальный»