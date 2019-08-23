23 августа
Барнаул
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

Торговая сеть «Ашан» закрывает единственный гипермаркет в Красноярске

Главная Экономика
Барнаул
16:45 23 Августа 2019
красноярск, общество, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Спустя полтора года после открытия в Красноярске приостанавливает работу единственный гипермаркет торговой сети «Ашан». Ритейлер являлся якорным арендатором площадей ТРЦ «Зеленый» в микрорайоне «Покровский», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным СМИ, гипермаркет в формате «Ашан Сити» в Красноярске закрывают из-за нерентабельности. По этой же причине, французская торговая сеть намерена свернуть еще 30 торговых точек по стране.

По предварительной информации, последним днем работы гипермаркета в Красноярске станет 30 сентября. В магазине сейчас проходит массовая распродажа товаров. После закрытия красноярского «Ашана» работу потеряют 185 сотрудников.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Барнаула: Группа «Горкунов» взяла в аренду тепличный комплекс на Алтае

Группа «Горкунов» взяла в аренду тепличный комплекс на Алтае

20 Августа 2019 г.
В модернизацию «Индустриального» планируется вложить 233 млн рублей
Новости Барнаула: Алтайскому краю нужно 1,3 млрд рублей на хирургический корпус

Алтайскому краю нужно 1,3 млрд рублей на хирургический корпус

30 Июля 2019 г.
Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин пообещал помочь с выделением средств
Новости Барнаула: Алтайский край и Омская область получат трансферты на закупку медизделий

Алтайский край и Омская область получат трансферты на закупку медизделий

24 Июля 2019 г.
Объем средств указан в распоряжении правительства РФ
Новости Барнаула: Алтайский край получит 34 млрд рублей на нацпроект «Демография»

Алтайский край получит 34 млрд рублей на нацпроект «Демография»

21 Июля 2019 г.
Деньги поступят с 2019 по 2024 годы
Новости Барнаула: «Барнаульский пищевик» заметно вырос по площади

«Барнаульский пищевик» заметно вырос по площади

28 Мая 2019 г.
Компания приобрела право аренды земель обанкротившегося хозяйства «Боровлянское»
Новости Барнаула: «Алтаймясопром» стоит миллиарды

«Алтаймясопром» стоит миллиарды

27 Мая 2019 г.
Имущество компании оценили для продажи
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: На острове Татышев в Красноярске созрели яблоки

На острове Татышев в Красноярске созрели яблоки

20 Августа 2019 г.
Горожане собирают урожай
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356