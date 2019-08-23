Торговая сеть «Ашан» закрывает единственный гипермаркет в Красноярске

Спустя полтора года после открытия в Красноярске приостанавливает работу единственный гипермаркет торговой сети «Ашан». Ритейлер являлся якорным арендатором площадей ТРЦ «Зеленый» в микрорайоне «Покровский», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным СМИ, гипермаркет в формате «Ашан Сити» в Красноярске закрывают из-за нерентабельности. По этой же причине, французская торговая сеть намерена свернуть еще 30 торговых точек по стране.

По предварительной информации, последним днем работы гипермаркета в Красноярске станет 30 сентября. В магазине сейчас проходит массовая распродажа товаров. После закрытия красноярского «Ашана» работу потеряют 185 сотрудников.