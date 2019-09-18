Алтайскому краю мало туристов

Турпоток в Алтайский край к 2035 году планируется увеличить на 30% - до более 2,6 млн человек. Такую цель ставят перед отраслью власти региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Цифру назвал заместитель председателя краевого правительства, министр экономического развития Павел Дитятев. Он принял участие в онлайн-форуме на официальном сайте региона.

«Ежегодный турпоток на территории региона превышает 2 млн человек. Наша основная задача на следующие 15 лет - расширить рамки сезонности и повысить качество предоставляемых туристам услуг. В стратегии показатель туристско-экскурсионного потока к 2035 году прогнозируется увеличить более чем на 30% по отношению к 2018 году», - процитировал министра ТАСС.

В настоящее время в Алтайском крае идет общественное обсуждение проекта программы развития региона, получившей название «Стратегия – 2035». Предполагается, что в октябре он будет направлен в минэкономразвития РФ.

В 2018 году турпоток в Алтайский край достиг отметки 2,1 млн человек. Главными центрами притяжения для гостей являются города Белокуриха и Яровое, особая экономическая зона «Бирюзовая Катунь».

Фото: официальный сайт Алтайского края