У «Алтайвагона» новый совладелец

ООО «Научно-производственная корпорация «АлтайМаш», владеющее заводом «Алтайвагон», больше не входит в многопрофильный кузбасский холдинг «Сибирский деловой союз» (СДС). Об изменениях в составе собственников сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Пакет в 25% (уставного капитала «АлтайМаша») получил «Центр развития портовой инфраструктуры»… С апреля (текущего года «СДС-Маш») был переименован в «АлтайМаш». Появились дополнительные собственники («Центр развития»), и поскольку они оттянули часть голосов, то попросили переименовать (компанию)», - рассказал сегодня гендиректор «АлтайМаша» Александр Мирошник (цитата по «Интерфакс-Сибирь»).

Он уточнил, что «АлтайМаш» теперь не входит в холдинг СДС, но прежние собственники «СДС-Маша» остались в составе переименованной компании. По данным информагентства, АО «Центр развития портовой инфраструктуры» является одним из собственников (24,79%) ООО «Морской порт «Суходол», которое занимается реализацией проекта строительства угольного порта в Приморском крае.

Завод «Алтайвагон» находится в городе Новоалтайске Алтайского края. По собственным данным занимает 14% российского рынка грузовых железнодорожных вагонов, узлов, комплектующих и запасных частей к ним. Два года назад власти Алтайского края заявляли о том, что достигнута договоренность о передаче «Алтайвагона» в состав госкорпорации «Ростех».

Фото: сайт АО «Алтайвагон»