«Сибирской монете» в Алтайском крае добавят фишек

На территории игорной зоны «Сибирская монета» в Алтайском крае будет построен развлекательный комплекс с казино. Соответствующее соглашение подписали региональное управление по развитию туризма и курортной деятельности и ООО «Золотая ласточка 8», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Инвестор получил в аренду земельные участки общей площадью 9,5 га. Его вложения составят 3,6 млрд руб. Комплекс предстоит ввести в эксплуатацию до 2024 года.

«На первом этапе, в 2020 году, компания будет строить слот-зал на 300 игровых автоматов и 10 игровых столов. На втором этапе, в 2021-2023 годах, запланировано возведение гостиницы по франшизе одного из международных брендов. Площадь гостиничного комплекса составит примерно 10 тыс. кв. м, в нем будет до 150 номеров разных категорий», - отмечается в сообщении на официальном сайте Алтайского края.

Казино появится уже на заключительном, третьем этапе реализации проекта. Его площадь составит 5 тыс. кв. м.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Золотая ласточка 8» с уставным капиталом 4,7 млн руб. принадлежит президенту компании Алексею Сакварелидзе. Игорная зона «Сибирская монета» была создана в 2009 году в 280 км от Барнаула. В настоящее время здесь работает комплекс Altai Palace.

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