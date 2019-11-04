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Барнаульский Radisson не пустили в сквер

Главная Экономика
Барнаул
16:15 4 Ноября 2019
строительство, губернатор, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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Отель сети Radisson в Барнауле не будут строить в сквере Сахарова на пересечении ул. Молодежной и Социалистического проспекта. Против такого варианта выступали многие горожане, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Перспективы строительства четырехзвездочного отеля обсуждались на совещании, которое провел в конце минувшей недели в правительстве Алтайского края губернатор Виктор Томенко. Как писали Sibnovosti.ru, о том, что руководство края ведет переговоры с Radisson Hotel Group, стало известно в марте этого года. В Барнауле до сих пор нет отелей мировых брендов.

«Участок инвестором был выбран спорный. Мы договорились провести совместную работу по изучению возможности создания объекта … на пересечении проспекта Социалистического и ул. Молодежной. Вопрос изучался всесторонне: с точки зрения градостроительного законодательства, комфортности жизни в этом районе, обеспечения трафика движения транспорта, учета интересов организаций, расположенных в непосредственной близости. И, пожалуй, основное - выяснить мнение жителей Барнаула», - рассказал на совещании глава региона (цитата по официальному сайту Алтайского края).

Выслушав отчеты ряда чиновников об этой работе, Виктор Томенко заявил, что «в сквере на пересечении Молодежной и Социалистического строить ничего нельзя».

Мэрии Барнаула предстоит до конца этого года определить новые возможные участки для реализации проекта, инвестором которой выступает компания «ПремиумСтрой-Алтай».

Фото: Антон Федотов/официальный сайт Алтайского края

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