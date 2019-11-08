В Алтайском крае завершили строительство моста через Чумыш

Мост через реку Чумыш с дорожной развязкой в Алтайском крае открыты для движения. О пуске объекта в эксплуатацию сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Мост и развязка были построены в ходе реконструкции участка федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в Тальменском районе края. По данным ФКУ Упрдор «Алтай», протяженность нового моста через Чумыш составляет 305 м, подходов к нему - 8,9 км. Работы выполнило новосибирское АО «Сибмост». По данным «Интерфакс-Сибирь», стоимость проекта - 3 млрд руб. Интенсивность движения в районе моста достигает до 16 тыс. автомобилей в сутки.

Информагентство также отмечает, что «Сибмост» должен был завершить работы на объекте в 2017 году, но из-за непростой финансовой ситуации в компании сроки пришлось перенести. В начале ноября «Сибмост» сообщил об открытии рабочего движения через реку Марха в Республике Саха (Якутия). Там новосибирская компания также выступает в роли генподрядчика.

Фото: сайт АО «Сибмост»