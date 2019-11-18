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На Чуйском тракте в Алтайском крае отремонтировали еще один мост

Главная Экономика
Барнаул
11:14 18 Ноября 2019
мост, ремонт, движение
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красногорском районе Алтайского края открыли движение по мосту через реку Иша на Чуйском тракте. О ходе ремонтных работ сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным управления федеральных автодорог «Алтай» (ФКУ Упрдор «Алтай»), у моста выросли грузоподъемность и габариты. Так, проезжую часть строители расширили с семи до 10 м. Снято существовавшее до ремонта ограничение на проезд грузового транспорта массой свыше 20 т.

«Сейчас подрядная организация приступила к демонтажу временного моста, по которому был организован проезд на период ремонта. С наступлением строительного сезона выполнят оставшиеся работы по земляному полотну и озеленению», - отметили в ФКУ Упрдор «Алтай».

Чуйский тракт является основной автомагистралью Алтайского. Как сообщали Sibnovosti.ru, в начале ноября после завершения работ на этой трассе в Тальменском районе был открыт для движения мост через реку Чумыш с развязкой.

Фото: официальный сайт Алтайского края

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