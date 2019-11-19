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Сотрудникам «Золота Курьи» в Алтайском крае выплатили зарплату

Главная Экономика
Барнаул
13:44 19 Ноября 2019
долг, золото, зарплата
Автор: Sibnovosti.ru
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Работникам золотодобывающей компании «Золото Курьи» в Алтайском крае выплачены долги по зарплате. Но по факту ее невыплаты расследуются два уголовных дела, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Задолженность по зарплате перед более чем 260 работниками превышала 41 млн руб. Выплачена она была только после вмешательства органов прокуратуры, отмечают в прокуратуре Алтайского края. Уголовные дела расследуются по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

«Золото Курьи» некогда было одним из крупнейших компаний отрасли в регионе. Это крупнейший налогоплательщик и работодатель в Курьинском районе. Добычу золота компания начала в 2010 году. По данным «Российской газеты», ее работы на Новофирсовском месторождении прекратилась в декабре 2018-го.

В августе 2019 года арбитражный суд Алтайского края ввел в «Золоте Курьи» процедуру наблюдения по иску московского ООО «Труд». Отчет временного управляющего предполагается рассмотреть 19 декабря.  

Фото: pixabay.com

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