Как можно быстро получить деньги, имея автомобиль?

При выборе финансовой организации для получения кредита, следует обратить внимание на банк Тинькофф. Он отличается лояльными условиями и высокой оперативностью выдачи кредитов. После того как поступает заявка на кредит наличными и до выдачи денег проходит всего один день. В данном банке созданы лучшие условия для получения кредита. От претендентов не требуют никаких справок и поручителей. Им не нужно подтверждать свою платежеспособность. Такой подход позволяет оформлять и получать кредиты в максимально сжатые сроки.

Клиентам не нужно посещать офис банка. Все действия совершаются онлайн, а наличные им привозят на место их нахождения. Имея в распоряжении компьютер с интернетом, можно оформить кредит, практически не отрываясь от своих дел. Это очень удобно для занятых людей. Кроме того, бывают ситуации, когда человек физически не может посетить банк. Для таких людей оформление кредита онлайн является хорошим выходом из затруднительного материального положения.

В банке Тинькофф можно получить займы на разные суммы. Кредит размером до двух миллионов рублей можно получить без предоставления залога на следующий день после его одобрения. Также можно оформить кредит под залог птс автомобиля. Деньги по нему станут доступными через два дня. Один день требуется для регистрации залога. Пошлина оплачивается банком. Под залог машины можно получить до трех миллионов рублей. Ставка на данный вид кредита в банке Тинькофф начинается от одиннадцати процентов. Она рассчитывается для каждого заемщика индивидуально. Чтобы рассчитать размер ежемесячного платежа, можно воспользоваться онлайн калькулятором, который есть на сайте Тинькофф. Клиенту оставляется возможность пользоваться автомобилем на протяжении всего срока действия кредита. Он может снимать деньги с кредитной карты в любом банкомате. Обслуживание карты происходит бесплатно.

В банке Тинькофф предъявляются определенные требования к претенденту на кредит и его автомобиль. Ограничивается возраст заемщика. Кредит может взять гражданин, которому исполнилось восемнадцать лет. Если претенденту на момент окончания срока выплат будет больше семидесяти лет, то он не сможет оформить данный кредит. У клиента должен быть паспорт гражданина Российской Федерации с постоянной или временной регистрацией. Автомобиль должен быть не старее пятнадцати лет и быть на ходу.

На правах рекламы