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Продан единственный цемзавод в Алтайском крае

Главная Экономика
Барнаул
11:05 25 Ноября 2019
банкрот, аукцион, цена
Автор: Sibnovosti.ru
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После неоднократного снижения цены в Алтайском крае продан имущественный комплекс ОАО «Цемент». Единственный цементный завод в регионе в итоге был реализован за 150 млн руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Торги прошли в ходе банкротства ОАО «Цемент». Предприятие входит в группу компаний «Стройгаз». Оно расположено в поселке Голуха и работает на сырьевой базе Врублево-Агафьевского месторождения. По данным «Коммерсантъ-Сибирь», в 2017 году выручка цементного завода составила 346,1 млн руб., чистый убыток – 196,4 млн руб.

Первоначально завод выставили на продажу за 672,7 млн руб. Победителем торгов, как указывается в сообщении их организатора, стал предприниматель Игорь Назаров из Тверской области.

Фото: отчет об оценке ОАО «Цемент», произведенный ООО «ЭсАрДжи-Оценка Активов»

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