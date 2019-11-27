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Алтайскому краю предложили СЭС и электротранспорт

Главная Экономика
Барнаул
15:05 27 Ноября 2019
электростанция, компания, энергетика
Автор: Sibnovosti.ru
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Компания «Россети Сибирь» готова построить в Алтайском крае солнечные электростанции (СЭС). О планах энергетиков в регионе сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Перспективы развития отрасли в Алтайском крае обсудили представители руководства региона и «Россети Сибирь». В рабочей встрече приняли участие губернатор Виктор Томенко и гендиректор компании Павел Акилин.

«Компания готова участвовать в федеральных и краевых программах, направленных на повышение надежности электроснабжения региона. Определенные перспективы связаны с развитием солнечной генерации. По словам Павла Акилина, компания «Россети Сибирь» изучила возможность строительства на территории региона солнечных электрических станций и готова реализовать проект на территории шести муниципалитетов», - говорится в сообщении по итогам встречи на официальном сайте Алтайского края.

В последние годы активное строительство СЭС ведется в соседней Республике Алтай. Но там этой деятельностью занимается группа компаний «Хевел».

Кроме того, «Россети Сибирь» предложила проект в области электротранспорта.

«Энергетики предлагают уникальный проект по использованию современного экологичного транспорта для передвижения туристов и гостей в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» и игорной зоне «Сибирская монета», - сообщили в компании.

Фото: сайт компании «Россети Сибирь»

 

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