«Ласточку» нацелили на Алтайский край

Скоростной электропоезд «Ласточка», возможно, начнет курсировать между Новосибирском и Барнаулом в 2020 году. О планах ОАО РЖД сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Мы ставим задачу в следующем году попытаться уже начать движение поездов «Ласточка», и первым направлением, приоритетным, первоочередным направлением смотрится участок Новосибирск – Барнаул», - рассказал сегодня заместитель начальника Западно-Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Алексей Булгаков (цитата по ТАСС).

Как писали Sibnovosti.ru, в этом году прошли демонстрационные «полеты» «Ласточки» между рядом городов Западной Сибири. Специалисты получили возможность оценить перспективы запуска таких рейсов в постоянном режиме.

«Ласточка» – скоростной электропоезд, разработанный немецкой компанией Siemens, который может развивать скорость до 160 км/ч. Их производство в России находится в городе Верхняя Пышма Свердловской области.

Фото: сайт АО «Экспресс-пригород»