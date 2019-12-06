Собственники ТЭЦ в Алтайском крае против ее возвращения муниципалитету

Владельцы ТЭЦ в городе Яровое Алтайского края считают, что власти неправомерно пытаются лишить их права собственности на станцию, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Об этом стало известно в ходе окружного совещания о прохождении в Сибири осенне-зимнего периода 2019-2020 годов.

Совещание провел сегодня полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

«Я получил обращение собственника с жалобой на вас и с обвинением в рейдерском захвате, попытке рейдерского захвата… Я перенаправлю вам это обращение, и надо организовать проверку по материалам, которые изложены там», - сказал он, обращаясь к министру промышленности и энергетики Алтайского края Александру Климину.

Как писали Sibnovosti.ru, с 1 октября 2019 года ТЭЦ на основании договора аренды с ООО «ТПК Ресурс» эксплуатирует ООО «Яровская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК). Начало отопительного сезона было сорвано.

«За два месяца этой компанией не был завезен необходимый запас угля. Кроме того, то, что они завезли, было очень большой влажности, и этот уголь не мог гореть на станции. В результате была снижена температура теплоносителя. С 18 ноября нами было принято решение выдать станции резервный уголь, но так как данного краевого резервного угля было всего на шесть суток, а за это время собственник не привез ни одной тонны угля, нами 21-го числа было введено чрезвычайное положение (режим ЧС – Sibnovosti.ru) на территории города Ярового», - рассказал Александр Климин.

По словам министра, власти Ярового приступили к работе по расторжению договора купли-продажи станции и возвращению ее в муниципальную собственность.

«В связи с подачей некачественного теплоносителя в ноябре 2019 года населению города Яровое будет произведен перерасчет размера платы по услуге горячего водоснабжения за период с 01 по 05 ноября 2019 г., с 11 по 12 ноября 2019 г., с 18 по 19 ноября 2019 г.», - говорится в сообщении на официальном сайте мэрии Ярового.

Фото: официальный сайт Алтайского края