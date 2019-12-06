6 декабря
Барнаул
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

Собственники ТЭЦ в Алтайском крае против ее возвращения муниципалитету

Главная Экономика
Барнаул
18:30 6 Декабря 2019
город, тепло, чс
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Владельцы ТЭЦ в городе Яровое Алтайского края считают, что власти неправомерно пытаются лишить их права собственности на станцию, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Об этом стало известно в ходе окружного совещания о прохождении в Сибири осенне-зимнего периода 2019-2020 годов.  

Совещание провел сегодня полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

«Я получил обращение собственника с жалобой на вас и с обвинением в рейдерском захвате, попытке рейдерского захвата… Я перенаправлю вам это обращение, и надо организовать проверку по материалам, которые изложены там», - сказал он, обращаясь к министру промышленности и энергетики Алтайского края Александру Климину. 

Как писали Sibnovosti.ru, с 1 октября 2019 года ТЭЦ на основании договора аренды с ООО «ТПК Ресурс» эксплуатирует ООО «Яровская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК). Начало отопительного сезона было сорвано.

«За два месяца этой компанией не был завезен необходимый запас угля. Кроме того, то, что они завезли, было очень большой влажности, и этот уголь не мог гореть на станции. В результате была снижена температура теплоносителя. С 18 ноября нами было принято решение выдать станции резервный уголь, но так как данного краевого резервного угля было всего на шесть суток, а за это время собственник не привез ни одной тонны угля, нами 21-го числа было введено чрезвычайное положение (режим ЧС – Sibnovosti.ru) на территории города Ярового», - рассказал Александр Климин.  

По словам министра, власти Ярового приступили к работе по расторжению договора купли-продажи станции и возвращению ее в муниципальную собственность.

«В связи с подачей некачественного теплоносителя в ноябре 2019 года населению города Яровое будет произведен перерасчет размера платы по услуге горячего водоснабжения за период с 01 по 05 ноября 2019 г., с 11 по 12 ноября 2019 г., с 18 по 19 ноября 2019 г.», - говорится в сообщении на официальном сайте мэрии Ярового.

Фото: официальный сайт Алтайского края

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Барнаула: «Ласточку» нацелили на Алтайский край

«Ласточку» нацелили на Алтайский край

28 Ноября 2019 г.
Скоростной поезд могут вывести на линию Новосибирск – Барнаул в следующем году
Новости Барнаула: Алтайскому краю предложили СЭС и электротранспорт

Алтайскому краю предложили СЭС и электротранспорт

27 Ноября 2019 г.
«Россети Сибирь» и руководство края обсудили перспективы энергетики
Новости Барнаула: Продан единственный цемзавод в Алтайском крае

Продан единственный цемзавод в Алтайском крае

25 Ноября 2019 г.
Его владельцем стал предприниматель из Тверской области
Новости Барнаула: Как можно быстро получить деньги, имея автомобиль?

Как можно быстро получить деньги, имея автомобиль?

19 Ноября 2019 г.
При выборе финансовой организации для получения кредита, следует обратить внимание на банк Тинькофф
Новости Барнаула: Сотрудникам «Золота Курьи» в Алтайском крае выплатили зарплату

Сотрудникам «Золота Курьи» в Алтайском крае выплатили зарплату

19 Ноября 2019 г.
Долг перед ними достигал 41 млн рублей
Новости Барнаула: На Чуйском тракте в Алтайском крае отремонтировали еще один мост

На Чуйском тракте в Алтайском крае отремонтировали еще один мост

18 Ноября 2019 г.
Открыто движение по мосту через реку Иша
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: Жилой комплекс в Барнауле включен в антирейтинг Варламова

Жилой комплекс в Барнауле включен в антирейтинг Варламова

5 Декабря 2019 г.
Это столичный блогер-урбанист
Новости Барнаула: На Алтае создали новую породу оленей

На Алтае создали новую породу оленей

4 Декабря 2019 г.
Средний вес пантов удалось увеличить на 20-30%
Новости Барнаула: Вице-премьер правительства Алтайского края уходит в отставку

Вице-премьер правительства Алтайского края уходит в отставку

5 Декабря 2019 г.
Павел Дитятев проработал в структурах правительства региона 20 лет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19