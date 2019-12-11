Алтайский край удвоил вывоз зерна

Объем отгрузки алтайского зерна на Западно-Сибирской железной дороге вдвое превысил показатель прошлого года. О последних статистических данных в этой области сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В январе - ноябре 2019 года в Алтайском крае погружено 1,4 млн т зерна. Погрузка продуктов перемола также растет, но не столь бурными темпами. Здесь результат 11 месяцев – 0,84 млн т. Это на 11% больше, чем в январе - ноябре 2018 года.

«Росту погрузки зерна и продуктов перемола способствует внедрение новых услуг и сервисов Алтайским центром продаж услуг, развитие железнодорожной инфраструктуры, организация новых производств, расширение рынков сбыта сельскохозяйственной продукции», - сообщил официальный сайт Алтайского края со ссылкой на службу корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО РЖД.

В качестве примера новаций в сообщении приводится отправка в ноябре железнодорожным транспортом в международном сообщении первых 12 хоппер-зерновозов с пшеницей с нового элеватора в Камне-на-Оби.

Урожай зерновых в регионе в 2019 году составил около 4,2 млн т.

Фото: сайт министерства сельского хозяйства Алтайского края