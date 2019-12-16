Алтайский сорт пшеницы способен давать урожайность 41,9 ц/га

В Алтайском крае вывели новый сорт мягкой яровой пшеницы. Средняя урожайность «Лидера 80» составила при испытаниях 41,9 ц/га, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным министерства сельского хозяйства региона, это на 15,9 ц/га (на 61%) выше существующего стандарта. Сорт создал селекционер Николай Коробейников. Новый сорт пшеницы планируется со следующего года районировать по Сибири.

«Лидер 80» обладает комплексной устойчивостью к мучнистой росе, бурой и стеблевой ржавчинам, а также пыльной головне. Формирует крупное, высоконатурное зерно с высоким содержанием белка и клейковины», - отметили в ведомстве.

В 2019 году урожай зерновых в Алтайском крае составил 5,3 млн т при средней урожайности 16 ц/га.

Фото: сайт министерства сельского хозяйства Алтайского края