17 декабря
Барнаул
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

Группа СЕЛФ построит квартал Nord в Барнауле

Главная Экономика
Барнаул
13:23 17 Декабря 2019
строительство, жилые, соглашение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Группа компаний СЕЛФ построит в Барнауле жилой квартал Nord. Он расположится в границах Павловского тракта, Северного Власихинского проезда и ул. Солнечная Поляна, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Порядок финансирования проекта с использованием эскроу-счетов содержится в соглашении, которое подписали ПАО «Сбербанк» и входящее в СЕЛФ ООО «Профресурс».

По данным официального сайта Алтайского края, общая площадь жилья составит почти 125 тыс. кв. м. Комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула выдал разрешения на строительство 16 многоквартирных домов (10-18 этажей) со встроенными и пристроенными объектами общественного назначения.

ООО СЕЛФ было создано в середине 90-х годов на базе ремонтно-строительного управления треста «Сибхимремонт». В числе сданных компанией объектов на ее сайте указаны жилые дома «Акварель», «Малахит» и «Твикс» в Барнауле, «Кларус Парк» в Новосибирске. В числе строящихся – жилой комплекс «Каскад» в Сочи.

В проектной декларации, опубликованной на сайте ООО «Профресурс», указывается, что объект №1 комплекса Nord – 18-этажный дом на 289 квартир со стоимостью строительства 503,5 млн руб. – планируется сдать в эксплуатацию в третьем квартале 2021 года.

Фото: сайт группы компаний СЕЛФ

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Экономика / НОВОСТИ
Новости Барнаула: Алтайский сорт пшеницы способен давать урожайность 41,9 ц/га

Алтайский сорт пшеницы способен давать урожайность 41,9 ц/га

16 Декабря 2019 г.
Новый сорт получил название «Лидер 80»
Новости Барнаула: Алтайский край удвоил вывоз зерна

Алтайский край удвоил вывоз зерна

11 Декабря 2019 г.
За 11 месяцев отгружено 1,4 млн тонн
Новости Барнаула: Собственники ТЭЦ в Алтайском крае против ее возвращения муниципалитету

Собственники ТЭЦ в Алтайском крае против ее возвращения муниципалитету

6 Декабря 2019 г.
Владельцы ТЭЦ в Яровом пожаловались сибирскому полпреду президента РФ
Новости Барнаула: «Ласточку» нацелили на Алтайский край

«Ласточку» нацелили на Алтайский край

28 Ноября 2019 г.
Скоростной поезд могут вывести на линию Новосибирск – Барнаул в следующем году
Новости Барнаула: Алтайскому краю предложили СЭС и электротранспорт

Алтайскому краю предложили СЭС и электротранспорт

27 Ноября 2019 г.
«Россети Сибирь» и руководство края обсудили перспективы энергетики
Новости Барнаула: Продан единственный цемзавод в Алтайском крае

Продан единственный цемзавод в Алтайском крае

25 Ноября 2019 г.
Его владельцем стал предприниматель из Тверской области
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: Шесть человек погибло на пожаре в Алтайском крае

Шесть человек погибло на пожаре в Алтайском крае

13 Декабря 2019 г.
В семье было четверо детей
Новости Барнаула: Старый мост через Обь в Барнауле закроют на два года

Старый мост через Обь в Барнауле закроют на два года

12 Декабря 2019 г.
На объекте идет ремонт
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19