Группа СЕЛФ построит квартал Nord в Барнауле

Группа компаний СЕЛФ построит в Барнауле жилой квартал Nord. Он расположится в границах Павловского тракта, Северного Власихинского проезда и ул. Солнечная Поляна, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Порядок финансирования проекта с использованием эскроу-счетов содержится в соглашении, которое подписали ПАО «Сбербанк» и входящее в СЕЛФ ООО «Профресурс».

По данным официального сайта Алтайского края, общая площадь жилья составит почти 125 тыс. кв. м. Комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула выдал разрешения на строительство 16 многоквартирных домов (10-18 этажей) со встроенными и пристроенными объектами общественного назначения.

ООО СЕЛФ было создано в середине 90-х годов на базе ремонтно-строительного управления треста «Сибхимремонт». В числе сданных компанией объектов на ее сайте указаны жилые дома «Акварель», «Малахит» и «Твикс» в Барнауле, «Кларус Парк» в Новосибирске. В числе строящихся – жилой комплекс «Каскад» в Сочи.

В проектной декларации, опубликованной на сайте ООО «Профресурс», указывается, что объект №1 комплекса Nord – 18-этажный дом на 289 квартир со стоимостью строительства 503,5 млн руб. – планируется сдать в эксплуатацию в третьем квартале 2021 года.

Фото: сайт группы компаний СЕЛФ