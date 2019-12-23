На ТЭЦ в Яровом восстановили нормативный запас топлива

Запасы угля на ТЭЦ в городе Яровое Алтайского края доведены до нормативных. О ходе восстановления системы теплоснабжения в городе сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Оперативное совещание, посвященное ситуации в Яровом, прошло в правительстве региона. Напомним, 22 ноября в городе был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с нехваткой топлива и состоянием оборудования ТЭЦ. По данным министра промышленности и энергетики Алтайского края Александра Климина, в настоящее время запасы угля достигли 5,9 тыс. т.

«С учетом температуры окружающей среды работает два котлоагрегата, еще один находится в резерве. Температура теплоносителя - в пределах графика регулирования. Учитывая, что к концу недели будет до -25 градусов, держим ситуацию на особом контроле», - приводит его слова официальный сайт региона.

Фото: сайт ООО «Яровская топливно-энергетическая компания»