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На ТЭЦ в Яровом восстановили нормативный запас топлива

Главная Экономика
Барнаул
20:52 23 Декабря 2019
уголь, министр, чс
Автор: Sibnovosti.ru
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Запасы угля на ТЭЦ в городе Яровое Алтайского края доведены до нормативных. О ходе восстановления системы теплоснабжения в городе сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Оперативное совещание, посвященное ситуации в Яровом, прошло в правительстве региона. Напомним, 22 ноября в городе был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с нехваткой топлива и состоянием оборудования ТЭЦ. По данным министра промышленности и энергетики Алтайского края Александра Климина, в настоящее время запасы угля достигли 5,9 тыс. т.

«С учетом температуры окружающей среды работает два котлоагрегата, еще один находится в резерве. Температура теплоносителя - в пределах графика регулирования. Учитывая, что к концу недели будет до -25 градусов, держим ситуацию на особом контроле», - приводит его слова официальный сайт региона.

Фото: сайт ООО «Яровская топливно-энергетическая компания»

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