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В алтайской Белокурихе продолжится благоустройство за счет курортного сбора

Главная Экономика
Барнаул
19:28 29 Декабря 2019
сборы, благоустройство, контракт
Автор: Sibnovosti.ru
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В городе-курорте Белокурихе заключены контракты на проведение благоустройства в 2020 году. Их объем превышает 60 млн руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Средства будут направлены из Фонда развития курортной инфраструктуры Алтайского края. По данным официального сайта региона, в 2018-2019 годы в фонд от уплаты курортного сбора поступило 70,6 млн руб.

В следующем году появится многофункциональная площадка у санатория «Алтайский замок», включающая спортивные и детские площадки, зоны отдыха. Также средства будут направлены на благоустройство терренкуров «Белокуриха-Сибирь» и «Старая мельница».

Курортный сбор в Белокурихе туристы платят с 1 мая 2018 года.

Фото: официальный сайт Белокурихи

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