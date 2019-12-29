В алтайской Белокурихе продолжится благоустройство за счет курортного сбора

В городе-курорте Белокурихе заключены контракты на проведение благоустройства в 2020 году. Их объем превышает 60 млн руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Средства будут направлены из Фонда развития курортной инфраструктуры Алтайского края. По данным официального сайта региона, в 2018-2019 годы в фонд от уплаты курортного сбора поступило 70,6 млн руб.

В следующем году появится многофункциональная площадка у санатория «Алтайский замок», включающая спортивные и детские площадки, зоны отдыха. Также средства будут направлены на благоустройство терренкуров «Белокуриха-Сибирь» и «Старая мельница».

Курортный сбор в Белокурихе туристы платят с 1 мая 2018 года.

Фото: официальный сайт Белокурихи