Спиртзавод в Алтайском крае вошел в состав Marussia Beverages

Сменился собственник ОАО «Иткульский спиртзавод» в Алтайском крае. Его новым владельцем стал холдинг Marussia Beverages, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Холдинг приобрел завод за €15 млн. Как рассказал изданию «Коммерсантъ-Сибирь» гендиректор ООО «Маруся Бевереджис Рус» Юрий Тинт, сделка состоялась в конце 2019 года. За несколько лет здесь планируется наладить выпуск виски и дистиллятов. Инвестиции в это производство оцениваются в €10 млн.

Как писали Sibnovosti.ru, завод работает в алтайском селе Соколово с 1868 года. По собственным данным, в 2018 году он выпустил 635,7 тыс. дал водки (7,8% объема ее выпуска в Сибирском федеральном округе). Предприятие входило в группу «Кристалл-Лефортово». Финансовые проблемы у «Иткульского спиртзавода» возникли из-за ее банкротства. Только после вмешательства прокуратуры в середине марта 2019 года предприятие погасило долги перед работниками. В мае губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил о том, что регион может приобрести спиртзавод для сохранения производства.

Основной офис Marussia Beverages находится в Нидерландах.

Фото: сайт ОАО «Иткульский спиртзавод»