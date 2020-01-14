Алтайский край примет участие в проекте развития ИЖС

Алтайский край станет первым сибирским регионом, где будет действовать федеральный проект развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Всего число пилотных регионов проекта в этом году доведут до семи, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О планируемом расширении числа пилотных регионов рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. По его данным, в проекте в 2020 году будут принимать участие также республики Саха (Якутия), Чечня и Башкирия, а также Тульская область.

«Сейчас у нас реализуется пилотный проект по развитию ИЖС в Белгороде и Липецке, в 2020 году будет еще как минимум пять пилотных регионов», - приводит слова замминистра ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал правительство и Банк России поддержать индивидуальное жилищное строительство путем разработки удобных финансовых инструментов. Для этого минстрой разработал проект программы развития ИЖС. Целями программы является повышение доступности и качества жилья за счет развития ИЖС и его ипотечного кредитования, а также создание финансовых инструментов для поддержки индивидуального жилищного строительства.

По данным Алтайкрайстата, за 11 месяцев 2019 года в Алтайском крае было сдано 600,7 тыс. кв. м жилья. Из этого объема на долю индивидуальных застройщиков приходится 291,8 тыс. кв. м.

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