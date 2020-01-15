Алтайский цементный завод перешел кемеровскому предпринимателю

Владельцем единственного в Алтайском крае завода по производству цемента стало новосибирское ООО «Горизонт». О сделке сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Данные о заключении договора купли-продажи опубликованы в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Имущественный комплекс ОАО «Цемент» продан за 150 млн руб.

Как ранее писали Sibnovosti.ru, торги по продаже обанкроченного предприятия состоялись в ноябре 2019 года. Их победителем с предложением 150 млн руб. стал предприниматель Игорь Назаров из Тверской области.

«Цемент» входил в группу компаний «Стройгаз». Предприятие расположено в поселке Голуха и работает на сырьевой базе Врублево-Агафьевского месторождения. По данным «Интерфакс-Сибирь», ООО «Горизонт» принадлежит кемеровскому бизнесмену Роману Пузанову, который также контролирует ряд золотодобывающих предприятий.

Фото: отчет об оценке ОАО «Цемент», произведенный ООО «ЭсАрДжи-Оценка Активов»