В Барнауле снизилась плата за вывоз мусора

В отдельных зонах Алтайского края снизились тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами. Плата для жителей Барнаула теперь составляет 60,35 рублей на каждого прописанного в квартире человека.

В 2019-м собственники платили по 65,41 рублей с человека. В Бийской зоне тарифы остались на уровне прошлого года - 37,59 рублей. Со второго полугодия собственников ждет повышение расценок почти на пять рублей. В Рубцовской зоне тариф составляет 64,22 рубля с человека – в прошлом году был 79,27 рублей.

Добиться снижения тарифов удалось благодаря изменениям в законодательстве. Так, операторы по вывозу твердых коммунальных отходов с 1 января 2020 года освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость.

Кроме того, их плата за негативное воздействие на окружающую среду снижена до уровня 2018 года и заморожена до 2023 года, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Коммерсантъ».