17 января
Барнаул
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

От «ЭкоНивы-Алтай» ждут выхода на проектную мощность в 2021 году

Главная Экономика
Барнаул
15:17 17 Января 2020
строительство, земля, комплекс
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Молочный комплекс «ЭкоНива-Алтай» в Алтайском крае выйдет на проектную мощность в 2021 году. О ходе реализации проекта сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Дорожную карту совместную мы подписали, она подразумевает, что в третьем-четвертом квартале закончится строительство ферм, коровников, и двумя партиями в конце этого года и начале следующего будут завезены нетели ... То есть, примерно со второго полугодия 2021 года, меньше чем через полтора года, они выйдут на свои показатели», - сказал ТАСС алтайский губернатор Виктор Томенко.

Руководитель региона участвует в Гайдаровском форуме.

Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре 2018 года «ЭкоНива» подписала с руководством Алтайского края и Тальменского района региона соглашение, предполагающее строительство в этом районе молочного животноводческого комплекса. Он будет рассчитан на 3 тыс. голов крупного рогатого скота, проект оценивается примерно в 3 млрд руб.

По данным Виктора Томенко, в 2019 году компании выделили землю на бесконкурсной основе. Более 14 тыс. га земель сельхозназначения предоставлены в аренду на 49 лет, это луга для выпасов и выращивания кормовых культур. При этом компания получит право первоочередного выкупа около 200 га под объектами, которые будут построены.

Фото: сайт группы компаний «ЭкоНива»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Экономика / НОВОСТИ
Новости Барнаула: В Барнауле снизилась плата за вывоз мусора

В Барнауле снизилась плата за вывоз мусора

15 Января 2020 г.
Тариф теперь составляет 60,35 рублей на человека
Новости Барнаула: Алтайский цементный завод перешел кемеровскому предпринимателю

Алтайский цементный завод перешел кемеровскому предпринимателю

15 Января 2020 г.
Владельцем ОАО «Цемент» стало ООО «Горизонт»
Новости Барнаула: Алтайский край примет участие в проекте развития ИЖС

Алтайский край примет участие в проекте развития ИЖС

14 Января 2020 г.
Проект предполагает стимулирование индивидуального жилищного строительства
Новости Барнаула: Спиртзавод в Алтайском крае вошел в состав Marussia Beverages

Спиртзавод в Алтайском крае вошел в состав Marussia Beverages

13 Января 2020 г.
«Иткульский спиртзавод» продан за €15 млн
Новости Барнаула: В алтайской Белокурихе продолжится благоустройство за счет курортного сбора

В алтайской Белокурихе продолжится благоустройство за счет курортного сбора

29 Декабря 2019 г.
Заключены контракты более чем на 60 млн рублей
Новости Барнаула: На ТЭЦ в Яровом восстановили нормативный запас топлива

На ТЭЦ в Яровом восстановили нормативный запас топлива

23 Декабря 2019 г.
На предприятии работает два котлоагрегата
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: Силовики проводят выемку документов в похоронной службе Барнаула

Силовики проводят выемку документов в похоронной службе Барнаула

14 Января 2020 г.
Все руководители остаются на рабочих местах
Новости Барнаула: Двойное убийство раскрыто в Алтайском крае

Двойное убийство раскрыто в Алтайском крае

13 Января 2020 г.
Арестован подозреваемый местный житель
Новости Барнаула: Несколько дорог закрыты в Алтайском крае из-за непогоды

Несколько дорог закрыты в Алтайском крае из-за непогоды

17 Января 2020 г.
В регионе метель
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19