От «ЭкоНивы-Алтай» ждут выхода на проектную мощность в 2021 году

Молочный комплекс «ЭкоНива-Алтай» в Алтайском крае выйдет на проектную мощность в 2021 году. О ходе реализации проекта сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Дорожную карту совместную мы подписали, она подразумевает, что в третьем-четвертом квартале закончится строительство ферм, коровников, и двумя партиями в конце этого года и начале следующего будут завезены нетели ... То есть, примерно со второго полугодия 2021 года, меньше чем через полтора года, они выйдут на свои показатели», - сказал ТАСС алтайский губернатор Виктор Томенко.

Руководитель региона участвует в Гайдаровском форуме.

Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре 2018 года «ЭкоНива» подписала с руководством Алтайского края и Тальменского района региона соглашение, предполагающее строительство в этом районе молочного животноводческого комплекса. Он будет рассчитан на 3 тыс. голов крупного рогатого скота, проект оценивается примерно в 3 млрд руб.

По данным Виктора Томенко, в 2019 году компании выделили землю на бесконкурсной основе. Более 14 тыс. га земель сельхозназначения предоставлены в аренду на 49 лет, это луга для выпасов и выращивания кормовых культур. При этом компания получит право первоочередного выкупа около 200 га под объектами, которые будут построены.

Фото: сайт группы компаний «ЭкоНива»