В алтайском «Гостиничном комплексе «Алей» введено наблюдение

Арбитражный суд Алтайского края ввел процедуру наблюдения в рубцовском МУП «Гостиничный комплекс «Алей». Иск о банкротстве предприятия подала Федеральная налоговая служба, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Наблюдение введено до 22 июня 2020 года. Суд включили в реестр требования налоговиков в размере около 3,2 млн руб.

МУП является владельцем бывшего здания гостиницы в центре Рубцовска на углу ул. Калинина и проспекта Ленина. Гостиница давно не работает. В июне 2018 года обрушилась часть одной из ее стен.

Собственником части здания ранее являлось управление судебного департамента в Алтайском крае. В августе 2018 года официальный сайт Алтайского края сообщал о том, что управление решило вернуть свою часть в муниципальную собственность.

«Первые два этажа гостиницы «Алей», имеющие цельную кирпичную кладку, можно сохранить. Третий и четвертый этажи, построенные по принципу колодезной кладки, необходимо снести. На их месте предложено возвести облегченную стеклянную мансарду. Из нее будет открываться вид на площадь им. Ленина, что особенно актуально во время общегородских мероприятий», - говорил тогда мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман.

Гостиница была построена в 1953 году. Она известна тем, что здесь останавливались премьер-министр Индии Джавахарлал Неру и его дочь Индира Ганди.

Фото: youtube.com