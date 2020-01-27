Алтайскому краю потребовалось 75 иностранных специалистов

В этом году в Алтайский край приедут трудиться максимум 75 иностранцев. Таков размер квоты разрешений на работу для региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Все рабочие места предназначены для трудовых мигрантов с высоким и средним уровнем квалификации. Привлечение в край неквалифицированных рабочих сведено к нулю», - уточнил официальный сайт региона.

Предполагается, в частности, что граждане других государств будут задействованы на предприятиях, внедряющих иностранные технологии и осуществляющие установку и наладку импортного оборудования.

Квоты для регионов устанавливаются по заявкам работодателей, планирующих привлечение иностранных работников.

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