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В Барнауле задумались над установкой снегоплавильных станций

Главная Экономика
Барнаул
10:58 31 Января 2020
снег, проект, совещание
Автор: Sibnovosti.ru
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Обильные снегопады этой зимы актуализировали предложение по создании в Барнауле станции по плавлению снега. Соответствующий инвестиционный проект рассмотрели в мэрии на вчерашнем совещании, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Одно из барнаульских предприятий предложило установить станцию на его базе. В проекте указано, что предприятие располагает свободными тепловыми мощностями, которые позволят существенно снизить затраты на его реализацию. Потенциального инвестора городские власти не называют.

«Сейчас в администрации тщательно изучают этот проект, привлечены специалисты разных комитетов… Реализация проекта непроста и с точки зрения технических моментов, а также окупаемости для инвестора», - отмечается в сообщении официального сайта Барнаула по итогам совещания.

По оценке муниципальных властей, если опыт окажется удачным, то подобные станции можно будет установить в каждом районе Барнаула.

В настоящее время в соседнем Новосибирске работает две снегоплавильных станции.

Фото: официальный сайт Барнаула

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