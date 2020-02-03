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В алтайском Рубцовске заработало новое литейное производство

Главная Экономика
Барнаул
18:38 3 Февраля 2020
завод, производство, группа
Автор: Sibnovosti.ru
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Алтайская группа компаний «Алмаз» открыла литейное производство в городе Рубцовске. Оно специализируется на изготовлении отливок сложной конфигурации массой до 400 кг из стали и чугуна, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Мощность производства составляет 3,6 тыс. т годных отливок в год. Для его размещения реконструировано здание бывшего завода автотракторного электрооборудования площадью более 2,7 тыс. кв. м. Здесь будет занято 155 сотрудников.

Структурно литейный комплекс в Рубцовске входит в состав «Рубцовского завода запасных частей». Ранее сообщалось, что инвестиции в проект составят около 500 млн руб.

«В 2019 году на крупнейшей в мире сельскохозяйственной выставке Agritechnica-2019 в Ганновере (Германия) компании «Алмаз» и Búfalo SA (Аргентина) подписали меморандум, объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве по разработке, производству и продвижению аргентинской посевной техники под торговой маркой Super Walter на рынках России и стран СНГ. В дальнейшем планируется организация сборки посевной техники Super Walter в Рубцовске из машинокомплектов компании Búfalo SA с поэтапным наращиванием уровня локализации производства в Алтайском крае», - сообщает официальный сайт региона со ссылкой на вице-премьера правительства региона Александра Климина.

Фото: Михаил Литвинов/официальный сайт правительства Алтайского края

 

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